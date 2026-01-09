Haberler

Kadıköy'de motosiklet çalan 2 şüpheli yakalandı

Kadıköy'de motosiklet çalan 2 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadıköy Bostancı'da park halindeki motosikleti çalan iki şüpheli, güvenlik kameralarındaki görüntülerle tespit edilerek polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

KADIKÖY'de park halindeki motosikleti çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin motosiklet hırsızlığı yaptığı anları güvenlik kameraları kaydetti. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy Bostancı'da mağdur E.Ç.'ye ait motosiklet park edildiği yerden çalındı. Sabah kalktığında E.Ç. motosikleti park ettiği yerde bulamayıp polise başvurada bulundu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği yaptıkları incelemede motosikletin çalınma anının güvenlik kamerası tarafından kaydedildiğini belirledi. Görüntülerde şüphelilerden birinin park halindeki motosikletin yanına gelerek direksiyon kilidini kırdığı, ardından da olay yerinden uzaklaştığı anlar görülüyor. Şüphelinin başka bir motosikleti kullanan suç ortağıyla birlikte kaçtıkları anlar da görüntülere yansıyor.

TUTUKLANDILAR

Polis yaptığı çalışmada kimliklerini tespit ettiği şüpheliler E.D.(28) ve E.K.'yi (22) gözaltına aldı. Şüphelilerden E.D.'nin poliste daha önceden 77, E.K.'nin ise 9 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler

Kaosa sürüklenen komşuda korkulan oldu! Çakmağı bu kez oraya çaktılar
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalyan dağcıların 54 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar

İtalyan dağcıların 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı

Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
İtalyan dağcıların 54 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar

İtalyan dağcıların 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi

Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'den ateşi körükleyecek hamle geldi

O ülke yine devrede! Komşudaki yangını körükleyecek hamle