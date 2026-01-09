Kadıköy'de motosiklet çalan 2 şüpheli yakalandı

KADIKÖY'de park halindeki motosikleti çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin motosiklet hırsızlığı yaptığı anları güvenlik kameraları kaydetti. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy Bostancı'da mağdur E.Ç.'ye ait motosiklet park edildiği yerden çalındı. Sabah kalktığında E.Ç. motosikleti park ettiği yerde bulamayıp polise başvurada bulundu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği yaptıkları incelemede motosikletin çalınma anının güvenlik kamerası tarafından kaydedildiğini belirledi. Görüntülerde şüphelilerden birinin park halindeki motosikletin yanına gelerek direksiyon kilidini kırdığı, ardından da olay yerinden uzaklaştığı anlar görülüyor. Şüphelinin başka bir motosikleti kullanan suç ortağıyla birlikte kaçtıkları anlar da görüntülere yansıyor.

TUTUKLANDILAR

Polis yaptığı çalışmada kimliklerini tespit ettiği şüpheliler E.D.(28) ve E.K.'yi (22) gözaltına aldı. Şüphelilerden E.D.'nin poliste daha önceden 77, E.K.'nin ise 9 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.