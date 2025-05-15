Kadıköy'de Konteyner Yüklü Vinç Kaza Yaptı, Yol Trafiğe Kapandı

Kadıköy'de Konteyner Yüklü Vinç Kaza Yaptı, Yol Trafiğe Kapandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de bir konteyner yüklü vincin bomu yönlendirme levhasına çarptı, yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alırken, başka bir vinç yardımıyla çarpan vinç kurtarıldı.

Kadıköy'de konteyner yüklü vincin bomunun yönlendirme levhasına çarpması sonucu yol trafiğe kapatıldı.

Taşköprü Caddesi'nden Kalamış istikametine seyir halinde olan 34 BVB 98 plakalı konteyner yüklü vincin bomu, başüstü yönlendirme levhasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle levhada hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri caddede önlem aldı.

Olay yerine getirilen başka bir vinç yardımıyla levhaya takılı vinç kurtarıldı.

Ekiplerin yönlendirme levhasını kaldırma çalışması sürüyor.

Kaza nedeniyle caddenin Kalamış istikameti trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
Bekçinin fark edip hastaneye götürdüğü üniversiteli kalp krizinden hayatını kaybetti

Yolda yürürken fenalaştı! Bekçi hemen hastaneye götürdü ama...
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan ile Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme

Erdoğan ve Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor

Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.