Kadıköy'de Konteyner Yüklü Vinç Kaza Yaptı, Yol Trafiğe Kapandı
Kadıköy'de bir konteyner yüklü vincin bomu yönlendirme levhasına çarptı, yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alırken, başka bir vinç yardımıyla çarpan vinç kurtarıldı.
Kadıköy'de konteyner yüklü vincin bomunun yönlendirme levhasına çarpması sonucu yol trafiğe kapatıldı.
Taşköprü Caddesi'nden Kalamış istikametine seyir halinde olan 34 BVB 98 plakalı konteyner yüklü vincin bomu, başüstü yönlendirme levhasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle levhada hasar oluştu.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri caddede önlem aldı.
Olay yerine getirilen başka bir vinç yardımıyla levhaya takılı vinç kurtarıldı.
Ekiplerin yönlendirme levhasını kaldırma çalışması sürüyor.
Kaza nedeniyle caddenin Kalamış istikameti trafiğe kapatıldı.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel