Kadıköy'de Dron Destekli Trafik Denetimi: 8 Sürücüye Cezalar Kesildi
Kadıköy'de yapılan dron destekli trafik denetimlerinde kural ihlali yapan 8 sürücüye toplam 7 bin 944 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avrasya Tüneli girişinde oluşturduğu kontrol noktası ile denetim gerçekleştirdi.
Kadıköy'de dron destekli trafik denetimi yapan ekipler, kurallara uymayan 8 sürücüye toplam 7 bin 944 lira para cezası kesti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avrasya Tüneli'nin girişinde kontrol noktası oluşturarak şerit ihlali yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Dron destekli denetimlerde kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere işlem uygulandı.
Kural ihlali yapan 8 sürücüye, toplam 7 bin 944 lira para cezası kesildi.