Kadıköy'de Devrimci Sosyalist İşçi Partisi'nden Filistin'e destek eylemi

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) üyesi bir grup, Kadıköy'de Filistin'e destek olmak amacıyla eylem yaptı.

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) üyesi bir grup, Kadıköy'de Filistin'e destek olmak amacıyla eylem yaptı.

Ellerinde Filistin bayrakları ile "Özgür Filistin", "Filistin direnişi kazanacak" ve "İşgalci İsrail terörüne son" yazılı dövizler taşıyan gruptakiler, İsrail aleyhine sloganlar atarak Süreyya Operası önüne geldi.

Grup adına açıklama yapan Anıl Yüksel, Filistinlilerin, İsrail'in on yıllardır süren işgaline, 16 yıldır kara ve deniz ablukasındaki Gazze'de maruz bırakıldıkları koşullara karşı başlattıkları isyanın tümüyle meşru olduğunu söyledi.

"Meşru olmayanın, İsrail'in uyguladığı devlet terörü olduğunu" ifade eden Yüksel, İsrail'in 2 haftadır Gazze'de ölüm yağdırdığını kaydetti.

Yüksel, en son el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, ortada iki eşit gücün savaşının değil, bir işgal ve karşısında bir direnişin olduğunu söyledi.

İsrail'e, işgale son vermesi çağrısında bulunduklarını ifade eden Yüksel, yasa dışı yerleşim hamlelerinin durdurulması ve İsrailli yöneticilerin savaş suçundan yargılanmasını talep ettiklerini kaydetti.

Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.