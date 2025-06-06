Kadıköy'de Canlı Yayın Yapan Kadına Taciz: Şüpheli Gözaltına Alındı

Kadıköy'de Canlı Yayın Yapan Kadına Taciz: Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kadıköy'de sosyal medyada canlı yayın yapan bir kadını sözlü ve fiziki olarak taciz eden 71 yaşındaki Y.Z.A. gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kadıköy'de, yürürken sosyal medyada canlı yayın yapan bir kadını sözlü ve fiziki olarak taciz ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran'da canlı yayın yapan bir kadının bu sırada bir kişi tarafından sözlü ve fiziki tacize uğramasıyla ilgili sosyal medyada yayınlanan görüntülere ilişkin inceleme başlattı.

Görüntülerde yer alan kişinin 71 yaşındaki Y.Z.A. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince Pendik Kavaklıpınar Mahallesi'nde gözaltına alınan şüpheli Y.Z.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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