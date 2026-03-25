Bıçaklı saldırıda öldürülen Ahmet Minguzzi'nin annesini tehdit eden şüpheli tutuklandı

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye sosyal medyadan tehditte bulunan şüpheli M.E.U. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kadıköy'de, bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye, sosyal medya üzerinden tehdit ve hakarette bulunduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin, 21 Mart'ta Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine başvurarak, sosyal medyada çeşitli hesaplardan tehdit ve hakaret içerikli yorumlar ve mesajlar aldığını bildirmesi üzerine yapılan çalışmada gözaltına alınan şüpheli M.E.U'nun (34) Bakırköy Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen şüpheli tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine müracaatta bulunarak, sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret içerikli yorumlar ve mesajlar aldığını bildirmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Gasp Büro Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordineli yürüttüğü çalışmada Minguzzi'ye mesaj gönderen ve tehdit içerikli paylaşım yapan zanlının M.E.U. (34) olduğu tespit edilmiş, Yalova'da gözaltına alınan şüpheli İstanbul'a getirilmişti.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
