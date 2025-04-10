Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı Davası: İlk Duruşma Başladı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Kadıköy'deki bir semt pazarında bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi davasının ilk duruşması bugün görülüyor. Duruşmada suça sürüklenen çocukların ifadesi bitti, tanık ifadeleri dinlenmeye başlandı. İlk duruşmaya şurttaşlar da yoğun ilgi gösterdi, "Ahmet için adalet", "Sokakta katil istemiyoruz" sloganları attı.

İtalyan şefin oğlu Ahmet Mattia Minguzzi, 24 Ocak günü İstanbul Kadıköy'deki bir semt pazarında 15 ve 16 yaşındaki çocuklar tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, hastaneye kaldırılan Minguzzi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kamuoyunda büyük yankı yaratan cinayetle ilgili ilk duruşma İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza salonunda yoğun güvenlik önlemleri altında başladı. Duruşmada sanık ve müştekiler hazır bulundu. Duruşma 20 dakika gecikmeli başladı.

Sanıkların ifadesi bitti, tanıklar dinleniyor

İlk suça sürüklenen çocuğun ifadesi saat 11: 40 gibi bitti. İkinci suça sürüklenen çocuğun ifadesi ise aranın ardından dinlendi ve tanıkların ifadesine geçildi. Sanıkların ailesi ve yakınları duruşma salonunda bulunmuyor. Davaya müdahil olmak isteyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi mahkemece kabul edildi.

"Herkes için adalet istiyoruz"

Zincir bir restoranda motokurye olarak çalışırken bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Ata Emre Akman'ın anne ve babası da destek için adliyedeydi.

ANKA'ya konuşan Zuhal Akman, "Ben artık konuşacak, diyecek bir şey bulamıyorum. Herkes için adalet istiyoruz." dedi.

Yurttaşlardan davaya büyük ilgi

Minguzzi ailesine destek olmak için İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gelen yurttaşların birçoğu içeri alınmadı. Adliye önünde "Ahmet için adalet", "Katil asla çocuk olamaz", "Çocuk olan rahmetli", "Yasemin buradayız" sloganları atıldı. Duruşma salonunun önünde de Ahmet Mattia Minguzzi'nin fotoğraflarıyla bekleyen yurttaşlar, adalet için nöbet tuttu.

Ahmet'in en sevdiği şarkıyı söylediler

Adliye önünde bekleyen yurttaşlar, Ahmet'in en sevdiği şarkılardan biri olan Duman grubunun "Kufi" isimli parçasını hep bir ağızdan söyledi.