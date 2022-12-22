Önce taciz sonra darp! Kasklı sapık, asansörde yakaladığı kadına dehşeti yaşattı

Kadıköy'de motosikletli Oğuzhan Ö.'nin farklı tarihlerde takip ettiği 5 kadını asansörde taciz etti. Kadınlardan birinin taciz ve darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kadıköy'de 19 Kasım'da D.K., A.A., N.Ç. ile A.B., kendilerini takip eden bir motosikletli tarafından asansörde taciz edildiklerini polise şikayet etti. Farklı saatlerde yaşanan taciz olayının ardından polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KADINLAR TARAFINDAN TEŞHİS EDİLDİ

Çalışmalar devam ederken 10 Aralık'ta da T.S. isimli kadın da polise aynı şikayetle gitti. T.S.'nin taciz edildiği yerde güvenlik kamerası incelendi. Yapılan incelemelerde şüphelinin Oğuzhan Ö. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Oğuzhan Ö., taciz ettiği iddia edilen kadınlar tarafından teşhis edildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Asansördeki taciz anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin asansöre girene kadar takip ettiği kadını taciz ettiği, kapı kapanacağı sırada sarıldığı kadını yere düşürdüğü yer alıyor.

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