Kadıköy'de dron destekli olarak yaya geçidinde yol vermeyen sürücülere ceza kesildi. Denetim sırasında 7 sürücüye toplam 13 bin 853 lira ceza uygulandı.

Kadıköy'de 7 sürücüye 13 bin 853 lira ceza kesildi

İSTANBUL - Kadıköy'de dron destekli olarak yaya geçidinde yol vermeyen sürücülere ceza kesildi. Denetim sırasında 7 sürücüye toplam 13 bin 853 lira ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve sivil trafik polisleri, Kadıköy Söğütlü Çeşme Caddesi üzerinde dron destekli yaya geçidi denetimi gerçekleştirdi. Yayalara geçiş hakkı tanımayan 7 sürücüye toplam 13 bin 853 lira para cezası uygulandı. Kesilen ceza öncesi görüntüleri izlemek isteyen sürücü yaya hareket halinde olsa dururum diyerek savunma yaptı. Sürücü ardından aracına binerken isyan etti.

"Biz emekliyiz, ben 2 bin lirayı nereden getirip vereceğim"

Görüntüleri izleyip itiraz eden dolmuş şoförü, "Yaya duruyor, geçse ben zaten dururum. Yaya orada duruyor. Yaya hareket halinde olsa ben zaten dururum. Biz emekliyiz, ben 2 bin lirayı nereden getirip vereceğim. Yaya yolun kenarında durmuştu ve haksızlık" dedi.