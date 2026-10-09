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Kadıköy'de 6 el havaya ateş açan şüpheli, intihar girişiminde bulunurken ikna edildi

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Kadıköy'ün Osmanağa Mahallesi'nde havaya 6 el ateş açan şüpheli, silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna çalışmasıyla silahını bırakıp teslim olan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kadıköy'de havaya ateş açtıktan sonra intihar girişiminde bulunan şüpheli, polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmanağa Mahallesi'nde silahla havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Ekipler, F.Ü'nün (29) cadde üzerinde tabancayla havaya 6 el ateş açtığını ve ardından silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulunduğunu belirledi.

Eşiyle sorunlar yaşadığı öğrenilen F.Ü, ekiplerin ikna çalışması sonucu kendisine zarar vermeden silahını bırakarak teslim oldu.

Olayda kullanılan tabanca da muhafaza altına alındı.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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