Kadıköy'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

Kadıköy Göztepe Mahallesi'nde bir binanın dördüncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olay nedeniyle bina boşaltıldı ve çevrede güvenlik önlemleri alındı.

KADIKÖY'de 4 katlı binanın dördüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 08.30 sıralarında Göztepe Mahallesi, Bağdat Caddesi'nde bulunan 4 katlı binada çıktı. Binanın dördüncü katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler tüm katı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla yangına müdahale etti. Polis ekipleri binayı tedbir amaçlı boşaltırken, caddenin tek şeridini trafiğe kapatarak önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangının ilk dakikaları çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
