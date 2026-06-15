Kadıköy'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Kadıköy'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yenisahra Mahallesi Koç Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis caddede önlem alırken, itfaiye ekipleri çatı katında mahsur kalan bir kişiyi kurtardı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında binada hasar oluştu.