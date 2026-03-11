Haberler

Kaçarken motosikleti ile 2 polisin yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı

Güncelleme:
DİYARBAKIR'da 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve takip sırasında motosikleti ile 2 polisin yaralanmasına neden ehliyetsiz sürücü Engin Can İ. tutuklandı.

Olay, 9 Mart'ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli Yunus ekipleri, plakasız motosikletin sürücüsü Engin Can İ.'ye 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü durmayınca ekipler de peşine düştü. Takip sırasında motosiklet, polis motosikletine çarptı. Kazada polis memurları S.B. ve S.B. yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan polisler, tedaviye alındı. Kaza sonrası motosikleti bırakıp, yaya olarak kaçan sürücü yakalandı.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇU

Sürücü Engin Can İ.'nin, Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Kasten öldürme' suçundan arandığı ortaya çıktı. Kazaya karışan motosikletin de 'aranan araç, aranan plaka ve trafikten men kaydı'nın bulunduğu tespit edildi. Çeşitli ihlallerden toplam 329 bin 746 TL idari para cezası uygulanan sürücü, işlemleri sonrası tutuklandı. Diğer yandan yaralı polisler taburcu oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
