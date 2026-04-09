Afyonkarahisar'da kaçan inek çarşıda ortalığı birbirine kattı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sahibinin elinden kaçan inek, çarşı merkezinde dolaşarak berber dükkanı ve çay ocağına girmeye çalıştı. Yerel işletmeciler tarafından güçlükle yakalanan inek, sahibi tarafından alındı.

Bolvadin'de dün öğle saatlerinde sahibinin elinden kaçan inek çarşı merkezinde bir süre başıboş dolaştıktan sonra berber dükkanı ile çay ocağının kapısından içeri girmeye çalıştı. Çay ocağı işletmecisi Hakan Aktepe'nin, kapıdan uzanıp ipini tuttuğu inek güçlükle yakalandı. İnek daha sonra sahibi tarafından götürüldü. Çevredekilerin şaşkınlıkla takip ettiği olay cep telefonuyla görüntülendi.

Çay ocağı işletmecisi Hakan Aktepe, yaşadıkları olayı şöyle anlattı: "Burada ilginç bir olayla karşılaştık. Burası hareketli, her zaman ilginç olaylar olabiliyor. Bir baktım inek benim dükkana doğru geliyor. Sahipleri kaçırmış, herhalde acemilerdi. Dükkana girmesin, camlara zarar vermesin diye kapıyı açınca içeri girmeye çalıştı. Yandaki kasabın babası geldi, iş yerlerimize zarar vermeden ineği yakalayıp sahibine teslim ettik. Yan taraftaki telefoncu arkadaşın da motorunu devirmiş. Böyle ilginç olaylar olabiliyor. Kurban erken geldi sanırım memleketimize, demek ki Kurban Bayramı hareketli geçecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
