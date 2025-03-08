Sevk sırasında kaçan angus denize balıklama atladı
Mersin'de yurt dışından getirilen angus, gemiden tıra yüklenirken kaçtı. Koşarak denize atlayan angus bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
Yurt dışından getirilen angusları taşıyan gemi, Silifke ilçesi Taşucu Ceyport Limanına yanaştı. Burada gemiden tırlara yüklenme yapılırken sevk esnasında bir angus kaçtı.
KAÇAK ANGUS DENİZE ATLADI
Kaçan hayvan çevredeki vatandaşların bakışları arasında hızla koşarak denize atladı. Bir süre denizde yüzen hayvan gözlerden kayboldu. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
ANGUS HAKKINDA
Angus et üretiminde yoğun olarak kullanılan bir sığır türüdür. İskoçya'nın Aberdeenshire ve Angus bölgelerine özgü sığırların melezlenmeleriyle elde edilmiştir ve dünyanın birçok yerinde Aberdeen Angus olarak bilinir. Doğal olarak boynuzsuz ve tüm vücudu kaplayacak şekilde siyah veya kırmızı renktedirler.