Haberler

Hatay'da yıkım kararını tebliğe giden zabıta, adreste kaçak gıda üretimi yapıldığını belirledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 6 Şubat depremleri sonrası yıkım kararı verilen bir evde yapılan kaçak lokum ve cezerye üretimi, zabıta ekipleri tarafından tespit edilerek imha edildi. Ekipler, şüpheli hakkında idari işlem de başlattı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir evde kaçak üretilen lokum ve cezerye imha edildi.

Kırıkhan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde hasar oluştuğu için yıkım kararı alınan müstakil eve kararı tebliğ etmek üzere giden zabıta ekipleri, aldıkları kötü koku nedeniyle içeri girerek evi kontrol etti.

Evde hijyenik olmayan koşullarda ve kaçak olarak lokum, cezerye üretildiğini gören ekipler, 1 şüpheli hakkında idari işlem yaptı, ürünleri de imha etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

