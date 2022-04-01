Kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

AA - Güncel
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Aydın'ın Didim ilçesinde düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişine aracılık ettikleri iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişine aracılık ettikleri iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Akyeniköy Mahallesi'nde 29 Mart'ta yasa dışı geçiş hazırlığındaki düzensiz göçmenlerin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Y, Y.C. ve H.K. tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerinin 29 Mart'ta Akyeniköy Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanan Afrika ülkeleri uyruklu 29 düzensiz göçmen ile kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalanmıştı.

Kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

AA / Güncel

Akyeniköy, Didim, Aydın, Mart, Güncel, Haberler

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