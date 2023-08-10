Kaçak define aramada gazdan zehirlenen 3 kişiden biri hayatını kaybetti

Kırklareli'nde kaçak define aramak için açılan kuyuda gazdan zehirlenen 3 kişiden biri hayatını kaybetti. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

KIRKLARELİ'de, kaçak define aramak için açtıkları kuyuda gazdan zehirlenen 3 kişiden E.Ç. (38), hayatını kaybetti, 2 kişi ise hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Demirköy ilçesi Sivriler köyü yakınlarındaki ormanda, kaçak kazı yapanların açtıkları kuyuda zehirlendikleri ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. 1,5 metre genişliğinde ve 13 metre derinliğindeki kuyuda bulunan 3 kişi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yapılan kontrollerde E.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 2 kişi ise ambulansla hastaneye götürüldü. AFAD kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer ekipleri bölgede gaz ölçümü yaptı.

Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.