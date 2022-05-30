Kaçak avlanan 1,5 ton inci kefali ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaçak avlanan 1,5 ton inci kefali ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Özcan Çiriş - Güncel
 - Güncelleme:
Kaçak avlanan 1,5 ton inci kefali ele geçirildi

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, jandarmanın yaptığı denetimlerde kaçak avlanan, 1 tonu canlı olmak üzere 1,5 ton inci kefali ele geçirildi.

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, jandarmanın yaptığı denetimlerde kaçak avlanan, 1 tonu canlı olmak üzere 1,5 ton inci kefali ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nün endemik türü olan, üremek için 15 Nisan- 15 Temmuz'da tatlı sulara göçen ve bu süreçte avlanılması yasaklanan inci kefali ile ilgili denetim yaptı. Uludere köyü yakınlarındaki denetimlerde, 1 tonu canlı olmak üzere 1,5 ton inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar, yeniden Van Gölü'ne bırakılırken, 500 kilo inci kefali de imha için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaçak avlandığı belirlenen kişiye ise 2 bin 525 TL ceza kesildi.


Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Güncel

15 Temmuz Hisarcık Van Gölü Ahlat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title