İslahiye'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, asansör kablolarını çalan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Hırsızlık olayını araştıran polis ekipleri, görgü tanıkları ve güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelilere ulaştı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Dervişpaşa Mahallesi'nde bulunan site inşaatında asansör kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu, asansöre ait kabloları keserek çaldıkları tespit edilen iki şüpheli, kullandıkları motosikletin plakasından tespit edilerek yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Y. tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.