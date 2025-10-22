Kabir Mermerlerini Çalan Şüpheli Serbest Bırakıldı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kabir mermerlerini çalarak evinin bahçesinde kullandığı iddia edilen M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan mermerler, belediye yetkililerine teslim edildi.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kabir mermerlerini çalarak evinin bahçesinde kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hayrabolu Mezarlığı'ndaki kabirlerden bazılarının mermerlerinin çalınması üzerine şüpheli olarak gözaltına alınan M.B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı hakimlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün, ilçede kabirlerden bazılarının mermerlerinin çalındığını tespit eden görevliler durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmiş, ekipler yaptıkları çalışma sonucu şüpheli M.B.'yi evinde gözaltına almıştı.
Şüphelinin evinin bahçesinde kullanıldığı belirlenen 81 parça mermer, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı görevlilerine teslim edilmişti.