Kabe'nin örtüsü, her yıl hac mevsiminde yapılan uygulama kapsamında 3 metre yukarı kaldırıldı

Suudi Arabistan, hac sezonu hazırlıkları çerçevesinde Kabe'nin örtüsünün alt kısmını 3 metre yukarı kaldırarak hacı adaylarının ibadetlerini daha rahat yapmalarını sağlamak için çeşitli önlemler aldı.

Suudi Arabistan'da yetkililer, hac sezonu hazırlıkları kapsamında Kabe'nin örtüsünün alt kısmını 3 metre yukarı kaldırdı.

Suudi Arabistan Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, hac sezonu hazırlıkları kapsamında Kabe'nin örtüsünün alt kısmının 3 metre yukarı kaldırıldığı belirtildi.

Başkanlığın açıklamasında, çalışmaların örtünün alt bölümlerinin sökülmesi, köşe kısımlarının ayrılması ve ardından 3 metre yüksekliğe kaldırılarak sabitlenmesini kapsadığı kaydedildi.

Beyaz koruyucu kumaşın yerleştirildiği ve kandillerin yeniden yerlerine monte edildiği ifade edilen açıklamada, yaklaşık iki saat süren işlemin, 34 uzman tarafından titizlikle yapıldığı dile getirildi.

Açıklamada, söz konusu uygulamanın, özellikle hac döneminde yoğunlaşan tavaf sırasında örtünün zarar görmesini ve temas edilmesini önlemek amacıyla her yıl yapıldığına işaret edildi.

Kaldırılan bölümün, tüm yönlerden yaklaşık 2 metre genişliğinde beyaz pamuklu kumaşla kaplandığı, bunun da hacı adaylarının ibadetlerini daha rahat yerine getirebilmeleri için alınan yıllık tedbirler arasında yer aldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
