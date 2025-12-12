Haberler

Kabe İmamı Humeyd: "Filistinli çocukları erkeklik ve kahramanlık için örnek alın"

Güncelleme:
Kabe İmamı Salih bin Humeyd, cuma hutbesinde çocukların erkekliği için Filistinli çocukları örnek almalarını istedi. Humeyd, hakiki erliğin dine ve ahlaka bağlılıkla kurulu olduğunu vurguladı ve Filistin'e olan desteğini dile getirdi.

Kabe İmamı Salih bin Humeyd, "Çocuklarınızın erkekliği ve zalim Siyonist (İsrail) düşmana karşı kahramanca duruşu öğrenmeleri için Filistinli çocukları örnek alın." çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'ın el-İhbariyye televizyon kanalının haberine göre Bin Humeyd, cuma hutbesinde, "Asıl erlik hikmet ve güzel ahlaktan doğar, inanç ve erdemle tamam olur, asalete, yüce ahlaka ve boş işlerden uzak durmaya dayanır." dedi.

Humeyd, "Hakiki erlik, dine ve ahlaka bağlılık, kökleriyle onur duyma ve içinde bulunduğu topluma ait olma üzerine kuruludur. Zayıf olan erlik ise yüzeysellikte, gösteriş düşkünlüğünde ve sosyal medyanın aşırı kullanımında ortaya çıkar." diye konuştu.

Kabe İmamı, "Çocuklarınızın erkekliği ve zalim Siyonist (İsrail) düşmana karşı kahramanca duruşu öğrenmeleri için Filistinli çocukları örnek alın." ifadelerini kullandı.

Filistin davasına desteğini ifade eden Humeyd, "Filistin ve Kudüs, daima Müslümanların ve Arapların kalplerinde kalacaktır." diye konuştu.

İsrail 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor ve ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyerek başta barınma malzemeleri olmak üzere yardım girişini kısıtlıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazlası da yaralandı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
