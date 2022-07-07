Kabe'deki görevliler büyük özveriyle her gün binlerce Müslüman'a çeşitli hizmetler sunuyor Mescid-i Haram'da bulunan temizlik görevlilerinin temizlik çalışmalarından detaylar Kabe'de su görevlilerinin hacı adaylarına gün boyu zemzem suyu temin etmesi MEKKE - Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram'da bulunan görevliler işlerini büyük titizlikle yapıyorlar. Mescid-i Haram'da bulunan temizlik görevlilerinin temizlik çalışmalarından detaylar Kabe'de su görevlilerinin hacı adaylarına gün boyu zemzem suyu temin etmesi MEKKE - Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram'da bulunan görevliler işlerini büyük titizlikle yapıyorlar. Hac dönemlerinde günün her saati yüz binlerce Müslüman'a ev sahipliği yapan Kabe'de temizlik görevlileri, hacı adaylarının bu kutsal vazifeyi daha sağlıklı bir ortamda yapabilmeleri için vardiyalar halinde temizlik yapıyor. AA / Ashraf Amra - Güncel Suudi Arabistan su Güncel Haberler

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