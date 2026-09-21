Haberler

Kabataş'ta taksiye tekme atıp şoförünü kesici aletle tehdit eden motosikletli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kabataş'ta taksiye tekme atıp şoförünü kesici aletle tehdit eden motosikletli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kabataş'ta trafikte tartıştığı ticari taksinin şoförünü kesici aletle tehdit eden motosiklet sürücüsü, tekme attığı araca zarar verdi. Taksi şoförünün şikayeti üzerine polis, 18 yaşındaki motosiklet sürücüsünü yakaladı; şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – BEYOĞLU Kabataş'ta trafikte tartıştığı ticari taksinin şoförünü elindeki kesici aletle tehdit eden motosiklet sürücüsü, tekme attığı araca zarar verdi. Taksi şoförünün şikayeti üzerine Karaköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri, motosiklet sürücüsü Ahmet Efe Ç.'yi (18) yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat saat 01.35 sıralarında Ömer Avni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş yönünden Kabataş'a giden 34 TDV 83 plakalı taksi şoförü Can Ç. (30) ile 34 NFC 020 plakalı motosiklet sürücüsü Ahmet Efe Ç. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Ahmet Efe Ç., elindeki kesici aletle taksinin yanına gelerek sürücüye küfür edip tehditte bulundu. Şüpheli daha sonra taksiye tekme attı.

'GİT BUNLARI KAPORTACIYA YAPTIR'

Yaşananlar araçta bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde araçtaki kadının polisi aradığını söylemesi üzerine Ahmet Efe Ç.'nin, 'Polisi çağır' dediği anlar görülüyor. Şüphelinin, 'Bak beni tahrik etme' sözlerinin ardından taksiye vurduğu anlar da görüntülerde yer alıyor. Araçtaki kadının, 'Abicim hepsi kayıt içinde' sözlerine Ahmet Efe Ç., 'İstediğini çek, hiç fark etmez. Çek dostum ne olacak. Git şimdi bunları kaportacıya yaptır tamam mı. Git bunları kaportacıya yaptır' diye karşılık verdiği anmlar da görüntülerde görülüyor. Şüpheli daha sonra araca yeniden vuruyor.

BEYOĞLU POLİSİ YAKALADI

Taksi şoförü Can Ç., polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Karaköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri, motosikletin plakası üzerinden yaptığı çalışmada sürücünün Ahmet Efe Ç. olduğunu belirledi. Emniyete 2 geliş kaydı olduğu belirlenen Ahmet Efe Ç., ekipler tarafından yakalandı.

TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Efe Ç., 'Mala zarar verme', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'u karıştıran 'zehirlenme' iddiası! Paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı

İstanbul'u ayağa kaldıran iddia! Polis ekipleri hemen harekete geçti
Husilerin Türkiye tehdidine çok sert yanıt: TSK devreye girerse altından kalkamazlar

"TSK devreye girerse altından kalkamazlar"
İran'da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın

Ülkeyi karıştıran görüntü: Geri adım atmayın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kahvehanede husumetli iki grup çatıştı: 1 ölü 5 yaralı

Kahvehanede kanlı hesaplaşma! Masalar devrildi, silahlar konuştu
SPK’dan tasfiye sürecindeki fonlar için süre değişikliği: 6 aya çıkarıldı

131 fon için karar verilmişti! SPK, tasfiye sürecini 6 aya çıkardı
Bilet almadan stadyuma daldılar! Kaçak giriş anları kamerada

Bariyerleri aşıp içeri daldılar! O anlar kamerada

Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi

Dün geceye damga vuran olay! Herkes ağzı açık izledi
Adana'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi'den ilk açıklama

Adana'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi'den ilk açıklama
Amedspor, Süper Lig tarihine geçti

Tarihlerinde ilk kez katıldıkları Süper Lig'de tarihe geçtiler
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının son paylaşımları yürek burktu

Eşi tarafından öldürülmeden 2 saat önce bu sözleri paylaşmış!