Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza nedeniyle seferler aksadı

KABATAŞ-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler aksadı. Aksaray'da tramvayın üstünde bulunan parçasının üst geçide takılması sonucu seferler durdu.

Metro İstanbul'un sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. Ekiplerin seferleri normale döndürmek için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı