İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması

İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, iki eski kadın çalışanı tarafından cinsel taciz ve saldırı ile suçlandı. Kadın çalışanlar, Iglesias'ın 2021 yılında evde tacizde bulunduğunu iddia etti. Olaylar, 2021'de Iglesias'ın evlerinde meydana geldiği iddia ediliyor. Kadınlar, şarkıcının kendilerine sistematik olarak taciz ve aşağılamada bulunduğunu belirtti.

İspanyol şarkıcı Julio Iglesias'ı 2 eski kadın çalışanı cinsel taciz ve saldırı ile suçladı.

İspanya'da El Diario ve ABD'de Univision Noticias adlı İspanyolca yayın yapan iki gazetede çıkan haberlerde, biri ev hizmetlisi, diğeri fizyoterapist olan iki kadın, "Julio Iglesias için çalıştıkları dönemde İspanyol şarkıcı tarafından cinsel taciz ve saldırıya uğradıklarını" iddia etti.

DAVA AÇTILAR

Olayların, 2021'de Julio Iglesias'ın Dominik Cumhuriyeti, Bahamalar ve İspanya'daki evlerinde yaşandığı, eski çalışanların ellerindeki iş belgelerini, fotoğrafları, kayıtları, WhatsApp mesajlarını, arama kayıtlarını ve göçmenlik izinleri için yaptığı başvuruları bu ülkelerdeki yetkililere teslim ederek, yasal girişimde bulundukları ifade edildi.

Her iki kadının verdikleri demeçte, 82 yaşındaki Julio Iglesias'ı, cinsel saldırı, tokatlama, taciz ve hem kendilerinin hem de diğer çalışanları sistematik olarak iş yerinde aşağılamakla suçladı.

Haberde imzası bulunan 5 gazeteci, şarkıcının kendisiyle veya yasal temsilcileriyle iletişime geçme girişimlerine olumlu yanıt alamadıklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
