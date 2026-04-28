Paribu sponsorluğunda, Jolly Joker tarafından düzenlenen "Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri" 29 Temmuz'da başlayacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek konserler 9 Ekim'e kadar devam edecek.

Etkinliğin 29 Temmuz'daki açılış konserinde sahne alacak Yıldız Tilbe, 8 Ekim'de yeniden hayranlarıyla buluşacak.

Konserler 30 Temmuz'da Gülşen, 31 Temmuz'da Sıla, 1 Ağustos'ta Yaşar, 2 Ağustos ve 9 Ekim'de Levent Yüksel, 5 Ekim'de Kardeş Türküler, 6 Ekim'de "Emre Altuğ: Bir Pop Masalı", 7 Ekim'de Gökhan Türkmen ile devam edecek.

Biletler Paribu Pass üzerinden alınabilecek.