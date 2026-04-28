"Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri" 29 Temmuz'da başlayacak
Paribu sponsorluğunda, Jolly Joker tarafından düzenlenen "Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri" 29 Temmuz'da başlayacak.
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek konserler 9 Ekim'e kadar devam edecek.
Etkinliğin 29 Temmuz'daki açılış konserinde sahne alacak Yıldız Tilbe, 8 Ekim'de yeniden hayranlarıyla buluşacak.
Konserler 30 Temmuz'da Gülşen, 31 Temmuz'da Sıla, 1 Ağustos'ta Yaşar, 2 Ağustos ve 9 Ekim'de Levent Yüksel, 5 Ekim'de Kardeş Türküler, 6 Ekim'de "Emre Altuğ: Bir Pop Masalı", 7 Ekim'de Gökhan Türkmen ile devam edecek.
Biletler Paribu Pass üzerinden alınabilecek.