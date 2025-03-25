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John Phelan, ABD Deniz Kuvvetleri Bakanı Olarak Onaylandı

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ABD Başkanı Donald Trump tarafından Deniz Kuvvetleri Bakanlığına aday gösterilen John Phelan, Senato'dan 62 'evet' oyu alarak yeni Bakan oldu. Phelan, donanmayı iyileştirme sözü verdi ancak askeri deneyimi bulunmuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Deniz Kuvvetleri Bakanlığına aday gösterdiği John Phelan, Senato'dan onay aldı.

Senato'da yapılan oylamada, Phelan'ın Deniz Kuvvetleri Bakanı olması için 62 senatör "evet", 30 senatör ise hayır oyu kullandı.

Böylece Phelan, ABD'nin yeni Deniz Kuvvetleri Bakanı oldu.

Phelan, geçen ay Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ndeki adaylık konuşmasında, diğer konuların yanı sıra donanmanın filosunu arttırmak ve donanmayı iyileştirmek için çalışma sözü vermişti.

Phelan, "Eğer onaylanırsam, donanma ve deniz piyadelerimizin günümüz koşullarına hazırlıklı olmalarını sağlamak için iş ve askeri hayırseverlik tecrübelerimi kullanacağım." demişti.

Öte yandan, özel bir yatırım şirketinin kurucusu ve Trump'ın seçim kampanyasının önemli bağışçılarından biri olan Phelan'ın askeri deneyimi bulunmuyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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