ABD'li müzisyen John Maus, 12 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek

ABD'li müzisyen, besteci ve akademisyen John Maus, 12 Mayıs 2026'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta konser verecek.

Blind organizasyonu ile İstanbul'a gelen sanatçı, Songs (2006), Love is Real (2007) ve özellikle We Must Become the Pitiless Censors of Ourselves (2011) albümleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Maus, California Institute of the Arts'ta deneysel müzik kompozisyonu eğitimi aldı.

Hawaii Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında doktora yapan sanatçı, akademik düşünceyi lo-fi synth-pop ile birleştirme biçimi nedeniyle çeşitli müzik eleştirmenleri tarafından "filozof pop yıldızı" ve "nostaljik fütürist" olarak anılıyor.