Haberler

ABD'li müzisyen John Maus, 12 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li müzisyen ve akademisyen John Maus, 12 Mayıs 2026'da İstanbul'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta konser verecek. 'Philosopher pop star' olarak anılan Maus, deneysel müzik alanındaki çalışmaları ve albümleriyle dikkat çekiyor.

ABD'li müzisyen, besteci ve akademisyen John Maus, 12 Mayıs 2026'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta konser verecek.???????

Blind organizasyonu ile İstanbul'a gelen sanatçı, Songs (2006), Love is Real (2007) ve özellikle We Must Become the Pitiless Censors of Ourselves (2011) albümleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Maus, California Institute of the Arts'ta deneysel müzik kompozisyonu eğitimi aldı.

Hawaii Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında doktora yapan sanatçı, akademik düşünceyi lo-fi synth-pop ile birleştirme biçimi nedeniyle çeşitli müzik eleştirmenleri tarafından "filozof pop yıldızı" ve "nostaljik fütürist" olarak anılıyor.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi

Gözaltındaki Sadettin Saran ifade verdi! İşte savcının talebi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
Milyonlarca telefon için geri sayım başladı! 6 gün sonra hepsi kapanacak

Geri sayım başladı! Milyonlarca telefon 6 gün sonra çalışmayacak
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Ünlülere yapılan operasyonlara 'Yaşam biçimi' diyen Balbay'a Sinan Burhan'dan sert tepki

Uyuşturucuya "Yaşam biçimi" dedi, stüdyodan sert tepki gördü
Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
Beyazıt Öztürk ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi

Beyaz ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi
Ailesi Bruce Willis'in beynini bağışlama kararı aldı

Aileden çarpıcı karar! Dünyaca ünlü aktörün beyni bağışlanacak