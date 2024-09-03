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John Malkovich'in başrolünde olduğu 'The Infernal Comedy' Zorlu PSM'de

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Yönetmenliğini ve başrolünü John Malkovich'in üstlendiği 'The Infernal Comedy' adlı oyun, 16-17 Eylül tarihlerinde Zorlu PSM'de sahnelenecek. Malkovich'in yorumuyla gerçek hayattan alınmış hikayeleri izleyicilere aktaracak olan oyun, Orkestra Vivaldi eşliğinde Beethoven ve Mozart'ın aryalarını canlı olarak seslendirecek.

Yönetmenliğini ve başrolünü John Malkovich'in üstlendiği "The Infernal Comedy", 16-17 Eylül'de Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak.

BWO Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek etkinlikte, gerçek hayattan alınmış hikayeler, Malkovich'in yorumuyla izleyenleri sanatsal bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor. Etkinlikte, Orkestra Vivaldi, Beethoven ve Mozart'ın aryalarını canlı olarak seslendirecek.

Malkovich, 1994'te idam cezasına çarptırıldığı gün intihar eden Avusturyalı seri katil ve yazar Jack Unterweger'i canlandıracak.

Kaynak: AA / Güncel

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