Güney Afrika'da Bina Çöktü: En Az 6 Ölü

Güncelleme:
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bir binanın çökmesi sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti. Olayda çok sayıda kişi de enkaz altında kaldı.

JOHANNESBURG, 3 Mart (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde çöken bir binanın enkazında çalışan insanlar görülüyor, 2 Mart 2026.

Johannesburg'un güney banliyösünde pazartesi günü bir binanın çökmesi sonucu en az 6 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de enkaz altında kaldı. (Fotoğraf: Shiraaz Mohamed/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
