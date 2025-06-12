Jet Blue Uçağı Pistten Çıktı, Yaralanan Yok

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Massachusetts eyaletinde Jet Blue Havayolları'na ait bir uçak iniş esnasında kayarak pistten çıktı. Olayda yaralanan olmadı, yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.

NEW ABD'nin Massachusetts eyaletinde, Amerikan firması Jet Blue Havayolları'na ait uçak iniş esnasında kayarak pistten çıktı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Chicago'dan kalkarak Boston'daki Logan Uluslararası Havalimanı'na gelen Airbus A220 tipi yolcu uçağının, kayarak asfalt pistin dışına sürüklendiği ve çimlik alanda durabildiği bilgisini paylaştı.

Aynı pistteki başka bir uçağın içindeki yolcular tarafından çekilen bir fotoğrafta, birçok itfaiye ve ambulans aracının olay yerine intikal ettiği görüldü.

Havalimanı görevlileri tarafından yapılan açıklamada, söz konusu olayda yaralanan olmadığı, kabinde bulunan herkesin uçağın merdivenlerinden indirilerek, otobüslerle terminale taşındığı bildirildi.

FAA yetkilileri, Boston'dan kalkan uçakların, söz konusu olay sebebiyle yaklaşık 30 dakika geciktiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
Bir dönem Türkiye gündemine oturan üniversiteden gelen görüntüye bakın

Bir dönem Türkiye gündemine oturan üniversiteden gelen görüntüye bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Aziz Yıldırım'ın listesinin en başındaki isim geliyor

Aziz Yıldırım'ın listesinin en başındaki isim Fenerbahçe'ye geliyor
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde

Ünlü şarkıcı hakkında korkutan iddia! Akıl sağlığı sorgulanıyor
Giovanni van Bronckhorst, Premier Lig'in devine gidiyor! Ön anlaşma tamam

Anlaşma tamam! Premier Lig'in devine gidiyor
Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı

Resmen bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı

Kostümleriyle yıllara meydan okudu! 84 yaşında, tacıyla podyuma çıktı
Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku

Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.