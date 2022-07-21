Jeotermal kaynakla domates üretilen 'kış kenti'ndeki serada hasat başlıyor

Kışın çetin geçtiği Erzurum'da termal kaynak ve biyokütlesel atıklarla serada üretilen domateslerin hasadına başlanıyor.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Sanayi Bakanlığının desteğiyle Aziziye Belediyesi tarafından "Biyokütle Enerji Destekli Jeotermal Domates Seracılığı Projesi" kapsamında ilçede 10 dönümlük arazide kurulan serada domates hasadı heyecanı yaşanıyor.

Domateslerin olgunlaştığı serada şu sıralar bakım çalışması yapan görevliler, "kış kenti"nde önümüzdeki hafta termal kaynak ve biyokütlesel atıklarla ürettikleri sebzenin hasadını yapacak.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AA muhabirine, yaklaşık 10 dönüm üzerine kurdukları serada, bir hafta içerisinde hasat yapıp domatesleri Erzurumluların sofralarıyla buluşturacaklarını söyledi.

"Kış aylarında da domatesi sofralarla buluşturmak istiyoruz"

Erzurum ikliminin üretimdeki durumuna işaret eden Orhan, şöyle konuştu:

"Gece zirai don uyarısı verildiği dönemde biz seramızı termal enerjimizle ısıttık. Mayıs ayında diktiğimiz 30 bin fideden elde ettiğimiz ürünler bunlar. Kış aylarında da bu domatesi inşallah vatandaşlarımızın sofralarıyla buluşturmak istiyoruz. Hedefimiz, bütün bir sezon 9 ay boyunca 330 tona yakın domates almak. Bizim burada amacımız, bu işin burada yapılabilirliğini, bu rakımda, bu soğukta Erzurum şartlarında göstermek."

Orhan, termal kaynakların oldukça fazla olduğu ilçede, bu kaynakların potansiyelini gün yüzüne çıkararak bu tür yatırımların artmasını sağlamak istediklerini anlattı.

Bölgedeki arazilerde yatırımcılara altyapı sağladıklarını belirten Orhan, bu sayede yatırımcıların gelip bölgede seracılık yapabileceğini dile getirdi.

Seraların sayısını artırmayı hedeflediklerini aktaran Orhan, üretimin yanında istihdama da katkı sağlamak istediklerini vurguladı.