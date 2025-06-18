Jeotermal Enerji Tesisindeki Kazada Sürücü Yaralandı

Jeotermal Enerji Tesisindeki Kazada Sürücü Yaralandı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde, jeotermal enerji tesisindeki sıcak su borusuna çarpan kamyon sürücüsü K.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jeotermal enerji tesisindeki sıcak su borusuna çarpması sonucu yaralanan kamyonun sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

K.T'nin (44) kullandığı 09 ZH 426 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Bozköy Mahallesi'nde bulunan jeotermal enerji tesisindeki sıcak su borusuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Borunun patlama ihtimaline karşı hassas davranan ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan K.T'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel
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