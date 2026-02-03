Epstein-Rothschild yazışmalarında Hitler diyaloğu dikkati çekti

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde, Epstein ile Ariane de Rothschild imzasını kullanan kişi arasındaki e-posta yazışmasında Hitler diyaloğu dikkati çekti.

Belgelerde, 31 Aralık 2018 tarihli Epstein ile Ariane de Rothschild imzasını kullanan kişi arasındaki e-postalar yer alıyor.

E-postalara göre, Epstein, Adolf Hitler'in, çok yoksul olduğu dönemde Guttman, Esptein ve Rothschild aileleri tarafından finanse edilen evsizler ve muhtaç insanların kaldığı bir barınakta yaşadığını öne sürüyor.

Ariane de Rothschild adını kullanan kişi ise yanıt olarak, "Cömertliğin ödüllendirilmediğini veya komplo teorisinin hala var olduğunu söylemenin bir yolu olsun ya da olmasın, bu oldukça acınası bir durum..." ifadesini kullanıyor.

Epstein ise bunun yüzde yüz doğru olduğunu savunarak, Hitler'in kıyafetleri ve sanat eserlerini sattığını; Guttman, Esptein ve Rothschild aileleri başta olmak üzere Yahudiler tarafından finansa edilen bir sığınakta yaşadığını yineliyor.

Bunun komplo teorisi olmadığını belirten Epstein, "Epstein" ailesinin Viyana'da banker olduğunu söylüyor.

Ariane de Rothschild ise bunun doğru olduğunu bildiğini ifade ederek, ara ara "Rothschild ailesinin daha fazla güç kazanmak için Hitler'i kitlesel imha konusunda desteklediğinin ve bunu planladığının" söylendiği iddiasında bulunuyor.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.