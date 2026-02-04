Litvanya'da Epstein belgelerindeki yerel bağlantılarla ilgili soruşturma başlatıldı

Litvanya'da, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde "Litvanya bağlantılarıyla" ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, yayımlanan Epstein belgelerinin bazı Litvanyalı sanatçılar ve modellerle bağlantılar içerdiği bildirildi.

Belgelerde, Litvanya'dan yaklaşık 1300 kez, başkent Vilnius'tan 1100, Kaunas şehrinden ise yaklaşık 60 kez söz ediliyor.

Yazışmalar arasında, genç Litvanyalı kadınların fotoğraflarının Epstein'e gönderildiği ve bu fotoğraflara çeşitli yorumların eklendiği e-postalar da yer alıyor.

Genel Savcılık Ofisi, soruşturma başlatılması kararının ilk verilerin ayrıntılı değerlendirilmesinin ardından alındığını belirterek, hukuki şüphe uyandıran koşulların kapsamlı şekilde incelenmesinin ancak bir ön soruşturma sırasında mümkün olduğunu vurguladı.

Değerli bilgilere sahip olanlar veya bu iddia edilen suçların olası mağdurlarına yetkililerle iletişime geçme çağrısında bulunuldu.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Ziniu Radijas radyosuna yaptığı açıklamada, yetkilileri açıklanan bilgileri kapsamlı şekilde incelemeye ve gerekirse ABD'nin hukuki yardım mekanizmalarından yararlanma çağrısı yaptı.

Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene ise BNS'ye yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetlerinin konuyu ciddiyetle ele alacağına güvendiğini vurguladı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.