ABD Başkan Yardımcısı Vance, 4. kez baba oldu

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi Usha Vance'in 4. çocukları dünyaya geldi.

Vance, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda yeniden baba olduğunu duyurdu.

Oğlunun 19 Temmuz sabahı doğduğunu belirten Vance, ismini "Alec Neel" koyduklarını kaydetti.

Vance, eşinin ve bebeğin sağlıklı olduklarını, diğer 3 çocuğunun da yeni kardeşleriyle tanışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Başkan Yardımcısı Vance, Maryland eyaletindeki bir askeri hastanenin ve Beyaz Saray'ın sağlık ekiplerine teşekkür etti.