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ABD Başkan Yardımcısı Vance, 4. kez baba oldu

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, eşi Usha Vance ile 4. çocukları Alec Neel'in 19 Temmuz'da doğduğunu, anne ve bebeğin sağlıklı olduğunu duyurdu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi Usha Vance'in 4. çocukları dünyaya geldi.

Vance, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda yeniden baba olduğunu duyurdu.

Oğlunun 19 Temmuz sabahı doğduğunu belirten Vance, ismini "Alec Neel" koyduklarını kaydetti.

Vance, eşinin ve bebeğin sağlıklı olduklarını, diğer 3 çocuğunun da yeni kardeşleriyle tanışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Başkan Yardımcısı Vance, Maryland eyaletindeki bir askeri hastanenin ve Beyaz Saray'ın sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
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