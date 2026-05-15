Haberler

İspanyol aktör Javier Bardem: "Gazze'de soykırım, Batı Şeria'da etnik temizlik ve apartheid devam ediyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanyol aktör Javier Bardem, 1948'deki Nekbe'nin yıldönümünde yayımladığı mesajda, Filistin halkına yönelik soykırım ve etnik temizliğin sürdüğünü belirterek İsrail'i sert bir dille eleştirdi.

İspanyol aktör Javier Bardem, İsrail'in binlerce Filistinliyi katlettiği, 1 milyona yakın kişiyi yerinden ettiği 1948'de yaşanan ve "Nekbe (Büyük Felaket)" olarak anılan günün yıldönümünde paylaştığı mesajda, "Nekbe'nin asla sona ermediğini anlıyoruz. Bugün Gazze'de soykırım olarak ve Batı Şeria'da etnik temizlik ve apartheid olarak devam ediyor." dedi.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin X sosyal medya platformundaki hesabı, İspanyol aktör Bardem'in Oscar'a aday gösterilen ve Filistin konulu "All That's Left Of You (Senden Geriye Kalan) filminin BM temsilcilerine gösterimi sırasında yaptığı görüntülü mesajını paylaştı.

Bardem mesajında, Filistin halkının uzun yıllardır İsrail'in soykırım ve etnik temizlik politikalarına karşı mücadele verdiğini vurgulayarak, "Nekbe'nin asla sona ermediğini anlıyoruz. Bugün Gazze'de soykırım olarak ve Batı Şeria'da etnik temizlik ve apartheid olarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İspanyol oyuncu, "Filistin halkının yok sayılmaya karşı bir asrı aşan mücadelesini kendi topraklarında kalma ve zengin kültürlerini yaşatarak bir halk olarak varlığını sürdürme yönündeki kararlılığını ve güçlü iradesine" övgüde bulundu.

Filistinli bir ailenin 1948'deki Nekbe'den sonra üç kuşak boyunca yaşadığı travmaları ve umut arayışını anlatan Senden Geriye Kalan filmi, En İyi Uluslararası Film dalında Ürdün tarafından Oscar'a aday adayı olarak gösterilmişti.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında 1 milyona yakın Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti; Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi. Siyonist çeteler, 70'ten fazla katliam gerçekleştirdi ve bu olaylarda 15 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail, Gazze'de soykırım uygularken işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistin halkına baskılarını ve katliamlarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıllık hapis cezasına başsavcılıktan itiraz

Narin Güran davasında yeni gelişme! Başsavcılık karara itiraz etti
Hakan Safi'den sürpriz hamle: Ruben Amorim

Sağ gösterip sol vuruyor! Gözünü diktiği hoca seçimi bile kazandırır
SPK'nın Türkçe dil yasağını ihlal eden 23 borsa tespit edildi

SPK'nın yasağını ihlal eden 23 borsa tespit edildi
17 bıçak darbesiyle katledilen Abdülbaki’nin ailesinden adalet çığlığı: En ağır cezayı alsınlar

Hiç uğruna canından olan Abdülbaki’nin ailesinin feryadı yürek dağladı
Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması başladı! Torreira ve Yunus'tan dikkat çeken pankart

Galatasaray şampiyonluğunu kutluyor! Açılan pankart bomba
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı

Hemşirelerin yüz karası! Mahkemede hakime yalvardı ama...