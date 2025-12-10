Haberler

Japonya, karmaşıklaşan güvenlik ortamına karşı ulusal istihbarat entegrasyonunu hedefliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya, karmaşıklaşan güvenlik ortamına karşı, kurumlar arası istihbarat entegrasyonunu güçlendirmek amacıyla yeni bir ulusal istihbarat bürosu oluşturma kararı aldı. Başbakan Takaiçi Sanae kabinesi, mevcut İstihbarat ve Araştırma Ofisi'nin görev kapsamını geliştirerek Temmuz 2026'da bu yeni büroyu oluşturacak.

Japonya, giderek karmaşıklaşan güvenlik ortamı karşısında kurumlar arası istihbarat entegrasyonunu ve kapasitesi güçlendirilmesi için yeni "ulusal istihbarat bürosu" oluşturacak.

Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hükümet, Japonya çevresinde giderek karmaşıklaşan güvenlik ortamına karşı ulusal istihbaratı merkezileştirmeyi hedefliyor.

Buna göre, Başbakan Takaiçi Sanae kabinesindeki "İstihbarat ve Araştırma Ofisi"nin görev kapsamı, Temmuz 2026'da geliştirilerek yeni bir ulusal istihbarat bürosuna dönüştürülecek.

Ekimde kurulan Takaiçi hükümeti bünyesinde ulusal istihbaratın merkezileştirilmesinden sorumlu olacak yeni büronun liderlik koltuğuna Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru tayin edilecek.

Hedef, "doğru karar ve yüksek kaliteli bilgi"

Kihara, konuya ilişkin açıklamasında, hükümetin, doğru karar ve yüksek kaliteli bilgi için kabine kurumları arası istihbarat entegrasyonunu ve kapasitesinin güçlendirilmesini hedeflediğini bildirdi.

Ulusal basına göre, yeni sekreterlik, Japonya çevresinde "giderek karmaşıklaşan güvenlik ortamında" ulusal istihbaratın kurumlar arası entegrasyonunu ve merkezileştirilmesini hedefleyecek.

Söz konusu yeni büronun kurulması planı, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin ekimde Nippon Ishin (JIP) ile kurduğu koalisyon mutabakatının taahhütleri arasında yer almıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Terör örgütü için yolun sonu göründü! ABD'den 'Bu iş bitti' mesajı

Yolun sonu göründü! ABD'den "Hayalleri unutun, bu iş bitti" mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi

İki evladını kaybeden babadan, hastaneyle ilgili korkunç iddia
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
title