Japonya, karmaşıklaşan güvenlik ortamına karşı ulusal istihbarat entegrasyonunu hedefliyor

Japonya, giderek karmaşıklaşan güvenlik ortamı karşısında kurumlar arası istihbarat entegrasyonunu ve kapasitesi güçlendirilmesi için yeni "ulusal istihbarat bürosu" oluşturacak.

Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hükümet, Japonya çevresinde giderek karmaşıklaşan güvenlik ortamına karşı ulusal istihbaratı merkezileştirmeyi hedefliyor.

Buna göre, Başbakan Takaiçi Sanae kabinesindeki "İstihbarat ve Araştırma Ofisi"nin görev kapsamı, Temmuz 2026'da geliştirilerek yeni bir ulusal istihbarat bürosuna dönüştürülecek.

Ekimde kurulan Takaiçi hükümeti bünyesinde ulusal istihbaratın merkezileştirilmesinden sorumlu olacak yeni büronun liderlik koltuğuna Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru tayin edilecek.

Hedef, "doğru karar ve yüksek kaliteli bilgi"

Kihara, konuya ilişkin açıklamasında, hükümetin, doğru karar ve yüksek kaliteli bilgi için kabine kurumları arası istihbarat entegrasyonunu ve kapasitesinin güçlendirilmesini hedeflediğini bildirdi.

Ulusal basına göre, yeni sekreterlik, Japonya çevresinde "giderek karmaşıklaşan güvenlik ortamında" ulusal istihbaratın kurumlar arası entegrasyonunu ve merkezileştirilmesini hedefleyecek.

Söz konusu yeni büronun kurulması planı, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin ekimde Nippon Ishin (JIP) ile kurduğu koalisyon mutabakatının taahhütleri arasında yer almıştı.