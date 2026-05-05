Haberler

Japonya Savunma Bakanı, güvenlik bağlarını genişletmek ve askeri tatbikat izlemek için Filipinler'e gitti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Shinjiro'nun, iki ülke arasındaki güvenlik bağlarını genişletmek ve uluslararası bir askeri tatbikatı izlemek için Filipinler'e ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Shinjiro'nun, iki ülke arasındaki güvenlik bağlarını genişletmek ve uluslararası bir askeri tatbikatı izlemek için Filipinler'e ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi'nin ziyaret kapsamında, başkent Manila'da Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ve Filipinli mevkidaşı Gilberto Teodoro Jr. ile görüşmesi planlanıyor.

Görüşmede iki ülke arasında savunma bağlarının genişletilmesinin yanı sıra Japonya'nın kullanılmış muhriplerinin Filipinler'e olası devrinin de ele alınabileceği belirtiliyor.

Koizumi'nin, yerel dilde "omuz omuza" anlamına gelen "Balikatan" tatbikatını izlemek üzere, Hindistan ve Avustralya dahil 16 ülkeden temsilcilerle birlikte, yarın ülkenin kuzeybatısındaki Paoay bölgesine gitmesi bekleniyor.

Tatbikat kapsamında, Filipinler, ABD, Japonya ve Kanada güçlerinin, kıyıdan yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki bir gemiye yönelik temsili bir saldırı gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir

"Tekneleri vurduk" diyen Trump'tan endişe yaratan savaş mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Athletic Bilbao'da Edin Terzic dönemi

İspanyol devi artık ona emanet!

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
JP Morgan'daki 'köle' skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada

Dev bankada skandal büyüyor: Beni üçlü ilişkiye davet etti
Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo

Görenleri şaşkına çeviren elbise! 2 bin 550 saatte hazırlandı
Athletic Bilbao'da Edin Terzic dönemi

İspanyol devi artık ona emanet!

Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok

Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok
Aracı olanlar dikkat, artık ücretli! Resmi Gazete'de yayımlandı

Aracı olanlar dikkat, artık ücretli! Resmi Gazete'de yayımlandı