Japonya, Orta Doğu'da gerilimi düşürmek için Umman'la işbirliği yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Japonya, Orta Doğu'da gerilimi düşürmek ve istikrarı sağlamak için Umman ile işbirliği yapacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Motegi, Tokyo'da Ummanlı mevkidaşıyla görüşerek İran ve İran destekli Husilerin saldırılarından endişe duyduğunu belirtti.
Japonya, Orta Doğu bölgesinde "gerilimin ivedilikle düşürülmesi ve istikrarın sağlanması" için Umman ile yakın işbirliği içinde çalışacağını bildirdi.
Tokyo hükümetinin açıklamasına göre Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, başkent Tokyo'da Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile görüştü.
Yaklaşık 100 dakika süren görüşmede Motegi, İran'ın ve İran destekli Husilerin Orta Doğu bölgesinde sürdürdüğü saldırılardan endişe duyduğunu belirtti.
Japon Bakan, Tokyo hükümetinin, Hürmüz Boğazı bölgesinde "ek maliyet ve engel olmaksızın serbest ve güvenli seyrüseferin sağlanmasına" önem verdiğini ifade etti.
Motegi, ülkesinin Orta Doğu bölgesinde "gerilimin bir an önce düşürülmesi ve istikrarın sağlanması" için Umman yönetimiyle yakın işbirliği içinde çalışacağını söyledi.