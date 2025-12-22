Haberler

Japonya'nın H3 roketi, uydusunu yörüngeye yerleştiremedi

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), H3 roketinin fırlatıldıktan sonra navigasyon uydusunu yörüngeye ulaştıramadığını açıkladı. H3 roketinin ikinci motorunun gücünün kesilmesi nedeniyle görev başarısızlıkla sonuçlandı.

Kyodo ajansının haberine göre, "Michibiki No. 5" navigasyon uydusunu taşıyan H3 roketi, JAXA tarafından Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatılışından kısa süre sonra roketin ikinci motorunun gücünün kesilmesiyle H3 roketi, uydusunu yörüngeye yerleştiremedi ve görev başarısızlıkla sonuçlandı.

H3 roketi, 20 yıldan uzun süredir Japonya'nın uzay araştırmalarında önemli rol oynayan H2A roketinin halefi olarak tanınıyor.

JAXA ile Mitsubishi Heavy Industries (MHI) firmasınca geliştirilen H3 roketinin ilk fırlatılma denemesi Mart 2023'te başarısız olmuştu.

Söz konusu roket, ikinci aşama motorunun ateşlememesi nedeniyle kalkıştan sonra infilak ettirilmişti.

H3'ün 2, 3 ve 4 numaralı roketleri ise 2024'te başarıyla fırlatılmıştı.

