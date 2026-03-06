Haberler

Japonya'da iktidar koalisyonundan ölümcül silah transferinin önünün açılması talebi

Güncelleme:
Japonya'da iktidar koalisyonu, Başbakan Takaiçi Sanae'ye sunduğu teklifle, savaş uçakları ve destroyerlerin ihracatını mümkün kılacak şekilde savunma ekipmanı kısıtlamalarının gevşetilmesini talep etti. Talepte, silahlı çatışma içindeki ülkelere de silah transferinin önü açılması istendi.

Japonya'da iktidar koalisyonu, Başbakan Takaiçi Sanae'ye sundukları teklifte, özellikle savaş uçakları ve destroyerler gibi ölümcül silahların ihracatına olanak sağlayacak şekilde savunma ekipmanı kısıtlamalarının gevşetilmesini istedi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'da Liberal Demokrat Parti liderliğindeki iktidar koalisyonu, Başbakan Takaiçi'den savunma ekipmanı transferlerine yönelik bir talepte bulundu.

Söz konusu talepte, savunma transferlerinin özellikle savaş uçakları ve destroyerler gibi ölümcül silahların ihracatına olanak tanıyacak şekilde genişletilmesi istendi.

Talepte partiler, halihazırda silahlı çatışma içinde olan ülkelere de silah transferinin önünün açılmasını istedi.

Japonya'da halihazırda savunma transferleri, kurtarma, ulaşım, uyarı, arama ve mayın arama olmak üzere 5 kategori ile kısıtlanıyor.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
