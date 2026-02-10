Haberler

Japonya Havayolları 28 bin müşterinin bilgilerinin "yetkisiz erişim" nedeniyle sızmış olabileceğini bildirdi

Japonya Havayolları, bagaj teslimat hizmetini kullanan yaklaşık 28 bin müşterinin kişisel bilgilerinin yetkisiz erişim nedeniyle sızdırılmış olabileceğini açıkladı. Sızan bilgiler arasında yolcuların isimleri, e-posta adresleri ve uçuş bilgileri yer alıyor.

Hava yolu firmasının açıklamasına göre JAL dün gece, müşterilerinin kişisel bilgilerinin biletleme için kullanıldığı "rezervasyon sisteminde yetkisiz erişim yaşandığını" tespit etti.

Sızmanın, yolcu bagajlarını havalimanlarından daha önce belirlenen otellere taşıyan "Aynı Gün Bagaj Teslimat Hizmeti"ni Temmuz 2024 sonrası kullanan yaklaşık 28 bin müşteriyi etkileyebileceği tahmin edildi.

Buna göre müşterilerin isimleri, e-posta adresleri ve telefon numaraları ile uçuş numaraları, kalkış ve varış havaalanları ile otel isimlerinin sızan bilgiler arasında yer alıyor.

Sızan bilgiler arasında kredi kartı numaraları ve şifrelerin bulunmadığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
