Japonya, "Eşit Dünya" projeksiyonuyla çizilmiş dünya haritasında Kuril Adaları konusunda değişiklik istiyor

Japonya, Birleşmiş Milletlerin (BM) de kullanımını teşvik ettiği "Eşit Dünya" projeksiyonuyla çizilmiş dünya haritasında Rusya'yla ihtilafa konu olan Kuril Adaları konusunda değişiklik talep ediyor.

The Japan Times gazetesinin haberine göre, Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, BM tarafından da kullanımı teşvik edilen ve "Eşit Dünya" projeksiyonuyla çizilmiş dünya haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu haritada, Japonya tarafından "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırılan ve ihtilafa konu olan Kuril Adaları'nın Rusya topraklarıyla aynı renkte gösterildiğini belirten Kihara, "Ülkemizin toprakları ve coğrafi isimleriyle ilgili yanlış algıların yayılmasını önlemeliyiz." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda haritanın yer aldığı "Eşit Dünya" internet sitesiyle iletişime geçildiğini kaydeden Kihara, haritada uygun düzeltmelerin yapılmasının talep edildiğini aktardı.

Rusya ile Japonya arasındaki Kuril sorunu

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları'nı 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından da "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.

"Haritayı Düzeltin" kampanyası

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda 5 Eylül'de yapılan oylama sonucunda, Afrika başta olmak üzere kıtaların gerçek boyutlarının daha doğru bir şekilde yansıtıldığı haritaların dünya çapında kullanımının yaygınlaşması için destek verilmesine yönelik önerge kabul edilmişti.

Afrika Birliği destekli "Haritayı Düzeltin" (Correct the Map) kampanyası Dünya'yı ve özellikle Afrika kıtasını gerçek boyutlarıyla orantılı olmayan şekilde tasvir eden Merkatör projeksiyonunun yerine, okullar, medya ve diğer kurumlarda "Eşit Dünya" projeksiyonuyla çizilmiş dünya haritasının kullanılmasını hedefliyor.

Kaynak: AA