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Japonya, güvenlik yardımı kapsamında Kamboçya'ya 3 milyon dolarlık savunma ekipmanı sağlayacak

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Japonya, Resmi Güvenlik Yardımı (OSA) kapsamında Kamboçya'ya 3 milyon dolar değerinde savunma ekipmanı sağlayacağını duyurdu. Anlaşma, Kamboçya Savunma Bakanlığı'nda imzalandı.

Japonya, güvenlik yardımı çerçevesinde Kamboçya'ya 3 milyon dolar değerinde savunma ekipmanı sağlayacağını duyurdu.

Japon devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya hükümeti, Resmi Güvenlik Yardımı (OSA) kapsamında yardım sağladığı "aynı fikirdeki ülkelere" Kamboçya'yı da dahil etti.

Kamboçya Savunma Bakanlığında düzenlenen imza törenine, Savunma Bakanı Tea Seiha ve Japonya'nın Phnom Penh Büyükelçisi Ueno Atsushi katıldı.

Söz konusu anlaşma kapsamında Japonya, Kamboçya'ya 3 milyon dolar değerinde savunma ekipmanı sağlayacak.

Japonya hükümeti, Resmi Güvenlik Yardımı (OSA) çerçevesinde şimdiye kadar Filipinler'e kıyı gözetleme radar sistemleri sağlamış, martta da Tayland'a afet müdahale ve kurtarma ekipmanı sağlamayı kabul etmişti.

Büyükelçi Ueno, Japonya ve Kamboçya arasındaki güvenlik işbirliğinin OSA aracılığıyla yeni bir aşamaya girdiğine inandığını ve işbirliğinin somut yolları konusunda Kamboçya tarafıyla görüşmek istediğini dile getirdi.

Japonya hükümeti, (OSA) kapsamında "aynı fikirdeki ülkelere" resmi güvenlik yardımı sağlıyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
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