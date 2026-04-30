Japonya'dan İran'a "tüm uluslara ait gemilerin" Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişi için işbirliği talebi

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, İran'dan, "tüm uluslara ait gemilerin" Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde geçebilmesini sağlamak için işbirliği yapmasını istedi.

Devlet televizyonu NHK'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Takaiçi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Takaiçi, Tokyo hükümetinin İran'dan "Japonya bağlantılı gemiler dahil tüm uluslara ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve güvenli bir şekilde geçebilmesi" için işbirliği yapmasını istediğini belirtti.

Kyodo ajansına göre Takaiçi ve Pezeşkiyan, en son 8 Nisan'da telefon görüşmesi yapmıştı.

Japon ulusal basınında, Basra Körfezi'nde 40'tan fazla Japonya bağlantılı geminin bulunduğu aktarıldı.