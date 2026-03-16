Japonya'da öğrencileri taşıyan 2 teknenin alabora olması sonucu 2 kişi öldü

Güncelleme:
Japonya'nın Okinawa eyaletinde, lise öğrencilerini taşıyan iki tekne alabora oldu. Olayda bir öğrenci ve tekne kaptanı hayatını kaybetti, 19 kişi kurtarıldı.

Japonya'nın Okinawa eyaleti açıklarında, lise öğrencilerini taşıyan iki teknenin alabora olması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kyodo ajansının haberine göre, Japon Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, toplam 21 kişiyi taşıyan iki teknenin eyaletin Henoko bölgesi açıklarında devrildiği bildirildi.

Teknelerde bulunanlardan 18'inin Kyoto'daki bir lisenin öğrencileri olduğu ve eğitim kapsamında yola çıktıkları belirtilen açıklamada, kazada bir lise öğrencisi ile tekne kaptanının hayatını kaybettiği, kurtarılan 19 kişiden 2'sinin yaralandığı ifade edildi.

Yetkililer, kazanın nedeninin araştırıldığı bilgisini paylaştı.

Okinawa'daki Henoko bölgesi, ABD üssünün taşınmasına karşı çıkan aktivistler için sıkça ziyaret edilmesi ve ada sakinlerinin üslerin gürültü, kaza ve çevre risklerinden şikayetçi olmasıyla biliniyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
