Haberler

Japonya'da Kumamoto eyaletini vuran depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

Japonya'da Kumamoto eyaletini vuran depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOKYO, 30 Temmuz (Xinhua) -- Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto eyaletinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

TOKYO, 30 Temmuz (Xinhua) -- Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto eyaletinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae perşembe günü acil durum afet yönetimi merkezinde yaptığı açıklamada, yerel saatle 12.30 itibarıyla açıklanan can kaybı sayısının, ölümleri 7,1 büyüklüğündeki depremle doğrudan ilişkili olup olmadığı araştırılan kişileri de içerdiğini söyledi.

Kumamoto eyaletinde salı günü yerel saatle 16.27'de 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin yol açtığı hasarın boyutunu değerlendirmeyi sürdüren yetkililer, arama, kurtarma ve yardım çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Xinhua
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var

Türkiye güne operasyonla başladı! Erdal Beşikçioğlu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylıları Leao transferinde gece yarısı heyecanlandıran gelişme

F.Bahçe derken... Galatasaraylıları gece yarısında sevindiren gelişme
Üst düzey bürokratların da olduğu helikopter çakıldı! Kurtulan olmadı

Üst düzey bürokratların da olduğu helikopter çakıldı! Kurtulan olmadı
'Bunun da kaçağı olur mu?' demeyin, oluyormuş: Mersin'de ele geçirildi

"Bunun da kaçağı olur mu?" demeyin, oluyormuş: Mersin'de ele geçirildi
Mbappe'nin zorlu sınavı! Milyon dolarları da kazansan o fotoğrafı çekeceksin

Milyon dolarları da kazansan o fotoğrafı çekeceksin
Real Madridli oyuncuların haftalık kazançları sızdırıldı! İşte Arda Güler'in kazandığı rakam

Haftalık kazançları sızdırıldı! Rakamlar dudak uçuklatıcı
Osimhen'in peşini bırakmıyorlar! Manchester United'dan yeni hamle

Transfer yapamayan Galatasaray'a bir korkutan haber de Osimhen'den
Hayat Bilgisi'nin Rüya'sını gören tanıyamadı

Hayat Bilgisi'nin Rüya'sını gören tanıyamadı! Bu halinden eser kalmadı