Japonya'da Kumamoto eyaletini vuran depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

TOKYO, 30 Temmuz (Xinhua) -- Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto eyaletinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae perşembe günü acil durum afet yönetimi merkezinde yaptığı açıklamada, yerel saatle 12.30 itibarıyla açıklanan can kaybı sayısının, ölümleri 7,1 büyüklüğündeki depremle doğrudan ilişkili olup olmadığı araştırılan kişileri de içerdiğini söyledi.

Kumamoto eyaletinde salı günü yerel saatle 16.27'de 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin yol açtığı hasarın boyutunu değerlendirmeyi sürdüren yetkililer, arama, kurtarma ve yardım çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Xinhua